وأُطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاماً في ولاية ديار بكر، يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقاً. وتواصل الأمهات اعتصامهن لليوم الـ1827 على التوالي، أملاً باستعادة فلذات أكبادهن من أيدي التنظيم الإرهابي.

ومنذ بداية الاعتصام حتى اليوم، تمكنت 55 أسرة معتصمة من استرداد أبنائها من صفوف التنظيم الإرهابي. وسبق أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للمشاركين في الاعتصام خلال أكثر من مناسبة، فضلاً عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكُتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من فئات المجتمع كافة.

و"PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.