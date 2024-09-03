سياسة
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اعتصام "أمهات ديار بكر" في تركيا يدخل عامه السادس
دخل اعتصام الأمهات في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، عامه السادس، وسط غياب فلذات أكبادهن الذين اختطفهم تنظيم "PKK" الإرهابي.
اعتصام "أمهات ديار بكر" في تركيا يدخل عامه السادس
اعتصام "أمهات ديار بكر" في تركيا يدخل عامه السادس / صورة: AA
3 سبتمبر 2024

وأُطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاماً في ولاية ديار بكر، يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقاً. وتواصل الأمهات اعتصامهن لليوم الـ1827 على التوالي، أملاً باستعادة فلذات أكبادهن من أيدي التنظيم الإرهابي.

ومنذ بداية الاعتصام حتى اليوم، تمكنت 55 أسرة معتصمة من استرداد أبنائها من صفوف التنظيم الإرهابي. وسبق أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للمشاركين في الاعتصام خلال أكثر من مناسبة، فضلاً عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكُتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من فئات المجتمع كافة.

و"PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي
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