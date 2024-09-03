وذكرت شبكة "آي بي سي" الإخبارية الأمريكية أن عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والعاملين بالجامعة دخلوا حرمها الجامعي عبر نقاط تفتيش أمنية، فيما أُغلقت الأبواب الأخرى بالأقفال.

وقالت الشبكة إن طلاباً وأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة يخططون لاستئناف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الحرم الجامعي نهاية الفصل الدراسي الماضي، وأثارت موجة من المظاهرات الجامعية في جميع أنحاء البلاد ودول أخرى حول العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، شرعت القيادة الجديدة للجامعة في عقد جلسات استماع مع الطلاب بهدف تهدئة التوترات، وأصدرت تقريراً عن معاداة السامية في الحرم الجامعي ووزعت إرشادات احتجاجية جديدة تهدف إلى الحد من الاضطرابات، وفق الشبكة. لكنَّ ذلك لم يثنِ منظمي الاحتجاجات الطلابية عن خططهم لتكثيف مظاهراتهم الطلابية مع احتمال نصبهم خياماً داخل الجامعة، "حتى توافق الجامعة على قطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بإسرائيل".

ونقلت الشبكة عن محمود خليل، الطالب الدراسات العليا بالجامعة، وممثل المحتجين في المفاوضات مع الجامعة، قوله: "ما دامت استمرت كولومبيا في الاستثمار والاستفادة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، سيستمر الطلاب في المقاومة. ليس فقط بالاحتجاجات والمخيمات، بل بكل الوسائل الممكنة".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولاينا، لكنها قوبلت بالقمع.

واتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين داخل الولايات المتحدة، إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزوِّد إسرائيل بالأسلحة.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، استقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من منصبها، بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية والمساندة لقطاع غزة. ومنذ استقالة شفيق، التقت الرئيسة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ، الطلاب من كلا الجانبين، ووعدت بـ"موازنة حقوق الطلاب في حرية التعبير وبيئة التعلم الآمنة"، حسب الشبكة.