سياسة
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اتهام امرأة أمريكية بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية في الثالثة من عمرها
وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمية إلى امرأة من ولاية تكساس الأمريكية بسبب محاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في مايو/أيار الماضي، في واقعة قالت الشرطة المحلية إن دافعها هو التحيز العنصري.
اتهام امرأة أمريكية بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية في الثالثة من عمرها
هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت وجهت الاتهامات إلى المشتبه بها إليزابيث وولف / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2024

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت الاتهامات إلى المشتبه بها إليزابيث وولف (42 عاماً)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة التي كُشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل طفلة دون العاشرة، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، والتسبب عمداً في إصابة جسدية للطفلة.

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو/أيار في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولِس في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضاً ابن عمره ستة أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان الذي تنحدر منه.

وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر، وأن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.

وحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأمريكيون منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أيضاً في الآونة الأخيرة عملية طعن قاتلة لطفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ست سنوات في إيلينوي في أكتوبر/تشرين الأول، كما طُعن أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير/شباط، وأُطلقت النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أغسطس/آب المنصرم، صدر حكم على طالب سابق بجامعة كورنيل بالسجن 21 شهراً بسبب نشر تهديدات ضد اليهود عبر الإنترنت، كما اتهم مواطن أردني في فلوريدا بتهديد شركات بسبب الاعتقاد بأنها تدعم إسرائيل.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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