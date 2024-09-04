وتضمنت لائحة الاتهامات، المؤرخة في فبراير/شباط الماضي، التخطيط للهجوم على مستوطنات غلاف غزة، الذي أسفر عن "مقتل 1200 شخص حسب إحصاءات إسرائيلية، بينهم من يحمل جنسيات أمريكية"، بحسب الدعوى.

وعقب هذه العملية، شنت إسرائيل -بدعم أمريكي مطلق- حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وضمت الدعوى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل يوم 31 يوليو/تموز الماضي في غارة على مقر إقامته في العاصمة طهران، كما ضمت الدعوى أيضاً القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، وخالد مشعل وآخرين.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، في بيان تعليقاً على اللائحة: "كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من (حزب الله)، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعماً لهذا الهدف"، على حد قوله.

من جهته، قال مسؤول في وزارة العدل إنّ عدم نشر السلطات الأمريكية هذه اللائحة الاتهامية حين صدورها كان هدفه "السماح للولايات المتحدة بأن تكون مستعدة لتوقيف زعيم حماس، إسماعيل هنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين". وأضاف أنّه "بعد موت هنية والأحداث الأخيرة الأخرى في المنطقة، لم تعد توجد حاجة إلى الحفاظ على سرية هذه الإجراءات".