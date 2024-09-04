ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 12 العبرية أن نتنياهو أصدر تعليمات لجيش الإسرائيلي لإجراء الأعمال اللازمة لفحص اللوجستيات والآليات التشغيلية والقوى العاملة المطلوبة لعملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قريب من تفكيك حركة حماس "لكننا نحتاج إلى حرمانها من قدرتها على الحكم. وهذا يعني أننا بحاجة إلى إيجاد بديل لكل أو جزء كبير من توزيع المساعدات الإنسانية. نحن نعمل على ذلك الآن، وسنحقق ذلك لأنه جزء من مرحلة بعد الحرب".

ونقلت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، أعرب عن معارضته لتولي الجيش الإسرائيلي دور توزيع المساعدات، معتبراً أن ذلك غير مناسب للجيش. وحذر من أن ذلك سيعرض الجنود لمخاطر غير ضرورية، وأن هذه المهمة هي بالضبط ما أُنشئت المنظمات الدولية له.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن القناة إلى أن هذه الفكرة طُرحت في الماضي لكنها رُفضت. وذكر التقرير أن مثل هذه الخطوة سيكون لها أيضاً تداعيات على القانون الدولي، لأنها ستجعل إسرائيل تتحمل مسؤولية أكبر عن قطاع غزة.

وأضاف تقرير القناة 12 أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن إدارة عسكرية كاملة لغزة ستكلف إسرائيل نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار) سنوياً.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.