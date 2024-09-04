سياسة
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الضفة.. الاحتلال يمنع بعثة تقييم أممية من الوصول إلى جنين
قال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام "أساليب الحرب القاتلة".
الضفة.. الاحتلال يمنع بعثة تقييم أممية من الوصول إلى جنين
آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2024

وأضاف دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي مساء الثلاثاء، أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يجري تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مبيناً أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".

ومنذ 8 أيام، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة تعد الأوسع منذ عام 2002، شملت مدينتي جنين وطولكرم وخلفت عشرات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

وتطرق المسؤول الأممي إلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، مؤكداً أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتابع تفاصيلها عن كثب. وأضاف أن غوتيريش تأثر كثيراً بصور الأطفال وهم يتلقون اللقاح بين الأنقاض.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استمرار حملة التطعيم في يومها الثالث، مؤكدة تمكنها من تطعيم نحو 159 ألف طفل رغم استمرار الحرب الإسرائيلية، وفي 25 أغسطس/آب الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بعدد 1.26 مليون جرعة.

ودعا غوتيريش في 16 أغسطس/آب إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهر.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وأسفرت حرب إسرائيل -بدعم أمريكي- على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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