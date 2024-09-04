وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس: "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومة صواريخ حوثية مدعومة من إيران في منطقة (لم يذكرها) تسيطر عليها".

وأضافت أن المنظومة "كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف ("حارس الازدهار") والسفن التجارية في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الإجراءات تُتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وفي سياق متصل، نفت جماعة الحوثي مهاجمة سفينة نفط سعودية في البحر الأحمر واصفة بيان القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشأن بأنه "كاذب".

والاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جماعة الحوثي هاجمت ناقلتَي نفط خام في البحر الأحمر، ترفع إحداهما علم السعودية، والثانية علم بنما.

وذكرت القيادة على منصة إكس أن السفينة الأولى "إم ڤي بلو لاغون I" ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والسفينة الثانية "إم في أمجاد" ترفع علم السعودية، تعرضتا لهجوم صاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة، ما أدى إلى إصابتهما وهما محملتان بالنفط الخام.

أزمة الناقلة "سونيون"

وفي الوقت نفسه، أفادت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) أمس الثلاثاء، بأن الشركات الساعية لإنقاذ ناقلة النقط "سونيون" التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية بالبحر الأحمر تدرس خيارات أخرى بعد اعتبار عملية القطر غير آمنة.

وقالت أسبيدس إنها ستوفر الحماية للقاطرات التي ستشارك في عملية الإنقاذ.

وأضافت في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء "خلصت الشركات الخاصة المشاركة في عملية الإنقاذ إلى أن الظروف غير مواتية لإجراء عملية القطر ومن غير الآمن المضي قدماً فيها، وتبحث الشركات الخاصة الآن عن حلول بديلة".

و"تضامناً مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وردّاً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن. ومع تدخل واشنطن ولندن أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.