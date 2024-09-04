سياسة
3 دقيقة قراءة
القوات الأمريكية تدمر منظومة صاروخية حوثية.. وتعثُّر في إنقاذ "سونيون"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فجر الأربعاء، تدمير منظومة صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، فيما قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) إن الشركات الساعية لإنقاذ ناقلة النقط "سونيون" تدرس خيارات أخرى.
القوات الأمريكية تدمر منظومة صاروخية حوثية.. وتعثُّر في إنقاذ "سونيون"
إطلاق صواريخ من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2024

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس: "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومة صواريخ حوثية مدعومة من إيران في منطقة (لم يذكرها) تسيطر عليها".

وأضافت أن المنظومة "كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف ("حارس الازدهار") والسفن التجارية في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الإجراءات تُتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وفي سياق متصل، نفت جماعة الحوثي مهاجمة سفينة نفط سعودية في البحر الأحمر واصفة بيان القيادة المركزية الأمريكية بهذا الشأن بأنه "كاذب".

والاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جماعة الحوثي هاجمت ناقلتَي نفط خام في البحر الأحمر، ترفع إحداهما علم السعودية، والثانية علم بنما.

وذكرت القيادة على منصة إكس أن السفينة الأولى "إم ڤي بلو لاغون I" ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والسفينة الثانية "إم في أمجاد" ترفع علم السعودية، تعرضتا لهجوم صاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة، ما أدى إلى إصابتهما وهما محملتان بالنفط الخام.

أزمة الناقلة "سونيون"

وفي الوقت نفسه، أفادت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) أمس الثلاثاء، بأن الشركات الساعية لإنقاذ ناقلة النقط "سونيون" التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية بالبحر الأحمر تدرس خيارات أخرى بعد اعتبار عملية القطر غير آمنة.

وقالت أسبيدس إنها ستوفر الحماية للقاطرات التي ستشارك في عملية الإنقاذ.

وأضافت في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء "خلصت الشركات الخاصة المشاركة في عملية الإنقاذ إلى أن الظروف غير مواتية لإجراء عملية القطر ومن غير الآمن المضي قدماً فيها، وتبحث الشركات الخاصة الآن عن حلول بديلة".

و"تضامناً مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وردّاً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن. ومع تدخل واشنطن ولندن أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us