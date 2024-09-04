جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس التركي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة على مؤتمر سيواس، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأورد رجب طيب أردوغان أن الشعب التركي، الذي حافظ على عزيمته ووحدته في ظل الصعوبات البالغة "تمكن في النهاية من تحقيق الانتصار في نضاله من أجل الاستقلال".

وأكد الرئيس التركي أن القرارات التاريخية، التي اتُّخذت في المؤتمر، لم تفتح المجال أمام حرب الاستقلال فقط، بل "أسهمت أيضاً في تشكيل مستقبل جمهوريتنا".

وشدد أردوغان على أن "الشعلة التي اشتعلت قبل 105 أعوام في سيواس وكانت مليئة بحب الاستقلال والوطن لا تزال تنير طريقنا في سيرنا نحو الحضارة المعاصرة".

وأضاف الرئيس التركي أن "الأجيال الشابة التي تفتخر بتاريخها المجيد وتحمل روح أجدادها الأبطال ستقود بلادنا نحو رؤية مئوية تركيا"، وأشار إلى أن "خطواتنا التي نمضي فيها تسير على نهج القرارات المتخذة في مؤتمر سيواس التي شكّلت الجمهورية التركية".

وتوجَّه الرئيس أردوغان بالتحية إلى "جميع أبطالنا، وعلى رأسهم القائد مصطفى كمال"، مضيفاً: "أحيّي بكل مشاعر قلبية أهالي سيواس وجميع مواطنينا الذين استضافوا هذا المؤتمر".