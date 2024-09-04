وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "40 ألفا و861 شهيدا، و94 ألفا و398 جريحا"، وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة (دون تحديد مناطق)، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و107 إصابات، خلال الـ 24ساعة الماضية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، إثر استهداف الاحتلال منزلاً في حي الدرج في مدنية غزة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

كما أُصيب، وفق الوكالة، 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال لبركس يؤوي عائلة في منطقة الصحابة بمدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منازل المواطنين في محيط شارع 8 بحيي تل الهوى والزيتون في مدينة غزة، وسط إطلاق نار من طائرات مسيّرة وقصف مدفعي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية غرب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيّاً ونسف مباني ومربعات سكنية في مدينتي غزة، ورفح جنوب القطاع، بينما شنت مدفعيته غارات متقطعة على المناطق الشرقية والجنوبية.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بالقطاع، في بيان عبر تليغرام، بأن عناصره وطواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، نقلت 4 إصابات جراء استهداف إسرائيل مأوى من الصفيح لعائلة حمادة قرب مسجد فاطمة الزهراء بحي الدرج.

وفي استهداف مماثل، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية في حي تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، وفق مصدر محلي.

وينشر جيش الاحتلال بين الفينة والأخرى، مقاطع مصورة توثق عمليات تفجير ونسف مبانٍ ومربعات سكنية في مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن عملياته العسكرية البرية التي بدأت 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، وسط إطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط الكلية الجامعية جنوب غرب المدينة، وفق شهود عيان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي قطاع غزة، مناطق عدة شرق مخيم المغازي (وسط)، وأطلقت النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين وأراضيهم.

وفي رفح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف مدفعية محيط منطقة الإقليم شمال غرب المدينة، بينما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة في المنطقة ذاتها.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.