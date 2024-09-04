سياسة
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ترقب لإعلان "حل وسط" بين إسرائيل وحماس.. وبن غفير يتوعّد بتعطيل أي اتفاق
قال إعلام عبري، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعلن الوسطاء، الجمعة القادم، عن مقترح "حل وسط" للاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما توعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتعطيل أي اتفاق.
ترقب لإعلان "حل وسط" بين إسرائيل وحماس.. وبن غفير يتوعّد بتعطيل أي اتفاق
احتجاجات غاضبة ضد نتنياهو وسط تل أبيب تطالب الحكومة الإسرائيلية بصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2024

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، أبلغ الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، في الأيام الأخيرة، تمسُّك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع استعدادها للانسحاب في المرحلة الثانية.

وأشارت الهيئة إلى أن برنياع نقل هذه الرسالة رغم تصريحات نتنياهو بأن محور فيلادلفيا "يحدد مستقبلنا كاملاً". ونقلت عن مكتب نتنياهو تعليقه: "ليس مطلوباً بعد من مجلس الوزراء مناقشة أي جزء من المرحلة الثانية من الصفقة".

ومساء أمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمِّها، أن نتنياهو أبلغ الوسطاء بإمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الاتفاق، لكنه تراجع بهدف "تعطيل الصفقة لأسباب سياسية"، مشدداً على أن الجيش لن ينسحب منه "على الإطلاق".

"حل وسط"

وقالت هيئة البث إن "مسؤولين من الدول الوسيطة اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار، مؤخراً، لتحديد ما إذا كانت توجد مرونة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك بشأن محور فيلادلفيا أم لا".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، مفيدة بأن الوسطاء يعتزمون نشر المخطط علناً "على الأرجح من خلال الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، بحلول يوم الجمعة".

ومساء أمس الثلاثاء، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن أي مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى "سيهدف إلى امتصاص الغضب في الشارع الإسرائيلي" وكسب وقت لـ"مزيد من قتل الشعب الفلسطيني". وأضاف أنه "لا جديد سوى ما نسمعه في الإعلام وما يجري الحديث به مع الوسطاء حول نية الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مقترح جديد".

وجدد حمدان رفض حماس أي صيغة "تسمح ببقاء الاحتلال في محور فيلادلفيا"، قائلاً: "محور فيلادلفيا جزء من عملية الانسحاب من غزة التي جرى الاتفاق عليها بشكل أساسي لإبرام الاتفاق، الذي يتضمن وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل للأسرى".

عرقلة المفاوضات

وبينما يدفع عديد من الأطراف نحو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر منصة إكس الأربعاء: "أعمل على وقف المفاوضات مع حماس". وأضاف: "الدولة التي يُقتل ستة مختطفين منها بدم بارد، لا تتفاوض مع القتلة، بل توقف المفاوضات، وتتوقف عن تزويدهم بالوقود والكهرباء، وتسحقهم حتى يستسلموا".

ويعارض بن غفير التوصل إلى أي صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار ووصول مساعدات إنسانية إلى غزة، ويدعو لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه وإعادة الاستيطان الإسرائيلي فيه.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" لم تسفر عن اتفاق، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلاديلفيا وسط وجنوبي القطاع.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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