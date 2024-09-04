سياسة
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الثانية في يوم.. استقالة رئيس الاستخبارات بشرطة الاحتلال
استقال رئيس قسم الاستخبارات بشرطة الاحتلال الإسرائيلية، درور أساراف، اليوم الأربعاء، من منصبه، وسط موجة استقالات تعصف بجهاز الشرطة التابع لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.
الثانية في يوم.. استقالة رئيس الاستخبارات بشرطة الاحتلال
موجة استقالات في صفوف الشرطة الإسرائيلية مؤخراً / صورة: AA
4 سبتمبر 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أساراف أعلن قرار الاستقالة من منصبه بعد خدمة دامت 35 عاماً"، مشيرة إلى أنها "الاستقالة الثانية خلال 24 ساعة، بعد إعلان قائد لواء الشمال في الشرطة شوكي تحاوكا، الثلاثاء، استقالته بعد عامين فقط من تسلمه المنصب".

وقالت هيئة البث: "بذلك، فقد استقال من الشرطة 6 ضباط كبار منذ مطلع العام الجاري".

ولم توضح الهيئة أسباب موجة الاستقالات التي تشهدها الشرطة الإسرائيلية منذ أشهر، لكن موقع "والا" الإخباري أشار إلى أن "هذه هي الاستقالة الثالثة منذ تعيين داني ليفي مفوضاً عامّاً للشرطة".

وكان بن غفير رشّح داني ليفي للمنصب، ليتسلم مهامّه في يوليو/تموز الماضي، رغم عديد من الاعتراضات والانتقادات عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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