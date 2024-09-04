وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إن وثيقة بعنوان "خطة الجنرالات" كُتبت بمبادرة من اللواء غيؤرا آيلاند، الرئيس السابق لقسم العمليات في جيش الاحتلال، بدعم من عشرات من كبار الضباط.

وتابعت: "وفق الخطة التي بادر إليها آيلاند، فإن كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم، أي مدينة غزة وجميع أحيائها، ستصبح منطقة عسكرية مغلقة".

و"بعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، الذين يقدر الجيش عددهم بنحو 300 ألف شخص، سيضطرون إلى المغادرة فوراً عبر ممرات آمنة للجيش"، حسب الموقع.

ولا يثق الفلسطينيون فيما تعتبره إسرائيل ممرات أو مناطق آمنة، إذ سبق أن نزحوا قسراً إلى مناطق صنفتها آمنة، ثم تعرضوا مراراً لقصف إسرائيلي أسفر عن قتلى وجرحى ودمار هائل.

وتابع الموقع: "وبعد أسبوع مهلة لإخلاء (تهجير) السكان، سيُفرَض حصار عسكري كامل على المنطقة، مما سيترك المسلحين (المقاومة) في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت".

وزعم القائمون على الخطة أنها "تتوافق مع قواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار".

وحسب الموقع "قدم منتدى القادة وضباط الاحتياط (ينتمي إليه الجنرالات المتقاعدون) الخطة إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وكبار وزراء الحكومة في الأيام الأخيرة".

وأوضح أن المنتدى يأمل أن تصدر القيادة السياسية تعليمات إلى القيادة العسكرية للعمل في أقرب وقت ممكن وفق هذه الخطة.

ونقل عن آيلاند قوله: "سيكون من الممكن في وقت لاحق تكرار هذا المخطط التفصيلي بشأن معبر رفح (يقع جنوباً بين غزة ومصر) وأماكن أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة".

ويتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبقاء الجيش في ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح، فيما تصر حماس على انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

ورغم مرور نحو 11 شهراً على شنها حرباً على غزة، تعجز إسرائيل عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، لا سيّما القضاء على قدرات حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.