وكان الرئيس التركي في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري في مطار أسن بوغا بأنقرة، ورافق أردوغان في استقبال السيسي كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووالي أنقرة واصب شاهين.

وعقد الرئيسان اجتماعاً قصيراً في صالة الشرف بالمطار، ثم توجها معاً في سيارة إلى المجمع الرئاسي التركي.

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة تركيا للمرة الأولى ولقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والتطلع إلى "بدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون"، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي: "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك".

وأردف الرئيس المصري: "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً إلى دورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

وعقب اجتماعهما الثنائي في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري الذي يزور أنقرة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة عام 2014.