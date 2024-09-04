وقالت الصحيفة، إن "الأحداث الأخيرة أدت إلى تحول كبير في السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الضفة الغربية، فبعد أن كانت تعتبر في السابق (ساحة ثانوية) تتطلب صيانة مستقرة منذ بداية الحرب، أقنعت الهجمات الأخيرة كبار المسؤولين بأن هذا الموقف لم يعد قابلاً للاستمرار. والآن تعمل القوات الإسرائيلية بموجب نموذج جديد، إذ تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها الجبهة الثانية الأكثر أهمية، مباشرة بعد غزة".

ويأتي هذا التطور مع دخول العملية العسكرية التي بدأها الاحتلال في الضفة تحت اسم "المخيمات الصيفية" يومها الثامن، وقال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل قررت تمديد العملية العسكرية في مخيم جنين، وتحدث عن إمكانية شن عملية واسعة أخرى في جنوب الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات جديدة.

كما تستهدف الحملة العسكرية الطواقم الطبية والمستشفيات، ووفق ما نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الثلاثاء قالت، إن الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول للمصابين والمرضى في مناطق مختلفة من مناطق الضفة الغربية أبرزها مخيم جنين، بالإضافة لمنعها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

وأفادت الجمعية أيضاً استهداف قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً، ما أدى إلى استشهادهم. وكان جيش الاحتلال أعلن الأربعاء الماضي بدء عملية "لمكافحة الإرهاب" في شمال الضفة الغربية، ودفع بآلياته إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها.

"جنين ليست سوى البداية"

وأشار تقرير صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أنه بينما لا تزال توجيهات اعتبار الضفة منطقة قتال ثانية لا تزال في مراحلها الأولية، إذ من المتوقع أن تستغرق التغييرات الجوهرية على الأرض بعض الوقت، فإن سلسلة من العمليات في مختلف أنحاء الضفة الغربية "باتت وشيكة" إذ يؤكد مسؤولون أمنيون للصحيفة أن "عملية جنين ليست سوى البداية".

وقالت الصحيفة إنه حالياً تنتشر فرقتان قتاليتان من لواءين في مخيم جنين للاجئين وطولكرم، ومن المقرر أن تستمر العملية مستقبلاً. وتابعت: "تؤكد موجة الهجمات الشديدة الأخيرة، بما في ذلك الهجوم المزدوج في (مستوطنة) غوش عتصيون والحادث في ترقوميا (جنوب الضفة)، والهجوم الذي أحبط في عطيرت (وسط) على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات شاملة في مختلف أنحاء الضفة".

كما ذكرت أنه "في غضون 48 ساعة فقط، تحولت الضفة الغربية من برميل بارود إلى منطقة على شفا الانفجار"، مؤكدة أن "المؤسسة الأمنية تواجه معضلة خاصة في منطقة الخليل، التي كانت منبعاً لهجومين خطيرين في الآونة الأخيرة". بينما نقلت مراسلة قناة "كان" العبرية أن السيارة المفخخة التي عثر عليها الاحتلال بالأمس قرب رام الله كان بداخلها عبوة ناسفة تزن 49 كيلوغراماً، وبداخل السيارة كاميرا تنقل عبر البث المباشر للمقاومين لتفجير السيارة عن بعد.

وتحدثت إسرائيل هيوم عن أن "وزيرة شؤون المستوطنات أوريت ستروك حثت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) ​على تنفيذ تدابير طارئة، بما في ذلك إعلان حالة الحرب في الضفة". واستناداً إلى الصحيفة، فإن "الجيش الإسرائيلي يهدف للوصول إلى أكتوبر/تشرين الأول، وهو شهر الأعياد اليهودية الكبرى مع هدوء في الضفة الغربية مقارنة بالانتفاضة المصغرة الحالية التي تتكشف على الأرض".

اهتمام أمني إسرائيلي في الضفة

ويوضح الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن الضفة الغربية بدأت تحظى باهتمام أمني إسرائيلي كبير، وخاصة بعد سلسلة عمليات ومحاولات عمليات من الفلسطينيين وبعد العملية التي أقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

ويقول لـTRT عربي: "هذا يعني أن الوضع يزداد سخونة وأن الجبهة فعلاً ستصبح ملحة أكثر، وسط ضرورة معالجة هذا التهديد قبل أن يتحول إلى تهديد جدي، ويحدث ما هو أخطر مما هو قائم الآن حسب وجهة النظر الإسرائيلية".

ويضيف أن "إسرائيل تحاول تضخيم خطر الضفة لاعتبارات دعائية لتمرير مشاريع استيطانية وغيرها ولكن فيما يتعلق بمسألة الأمن فهو يعتبر أن جبهة الضفة تحتاج إلى تفتيح الأعين بشكل أكبر. وتكريس موارد لها أكثر. ومواجهة التهديد بشكل أسرع، كي لا يتحول إلى تهديد فعلاً، ومن الممكن أن يتفوق على التهديد الموجود في غزة الآن".

ويتابع: "جبهة الضفة في حال اندلعت وتوسعت فيها المواجهة وانفجرت فيها الأوضاع ستشكل تحدياً أمنياً كبيراً وستكون على حساب كل الجبهات الأخرى وربما مكلفة أكثر، وربما تستنزف جيش الاحتلال بما لا يقل عما حدث في غزة والشمال معاً، هم يريدون أن يفتحوا عيناً على هذه الجبهة مبكراً، وأن يمنعوا هذا الانفجار وأن يتخذوا عبرة من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأن يستبقوا هذا الانفجار".

شوارع فارغة وتدمير البنى التحتية

وقدّرت بلدية جنين الخسائر التي أحدثها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وحيّها الشرقي ومخيمها بنحو 500 مليون شيكل (135.2 مليون دولار)، وفق ما صرّح رئيس البلدية نضال عبيدي، الأحد الماضي.

بينما نقلت الوكالة الفرنسية أمس عن مراسلها في أحياء جنين تحولها ركاماً وأتربة، بينما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وقد بدت الشوارع مقفرة وخلت من المارة، ولوحظ عدد ضئيل من المركبات تتجول إلى جانب سيارات الإسعاف، إضافة إلى آليات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

والثلاثاء حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استخدام قوات الاحتلال تكتيكات حربية قاتلة، بما فيها الغارات الجوية، في الضفة الغربية، "ما يؤدي إلى مقتل وإصابة وتهجير الناس أو حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وتصاعدت المواجهات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبموازاة حرب الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.