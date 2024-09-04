وذكرت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، أن وابلاً من الصواريخ أطلق من لبنان على عدد من المستوطنات في إصبع الجليل، مشيرة إلى سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة وبيت هلل، ما أدى إلى اندلاع حرائق وحدوث إصابات لم تحدد طبيعتها.

كما أفادت القناة 14 بإصابة شخصين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة شمال إسرائيل، مضيفة: "دعا المجلس الإقليمي الجليل الأعلى وبلدية كريات شمونة، اليوم الأربعاء، السكان إلى البقاء قرب المناطق المحمية حتى إشعار آخر"، وفي وقت لاحق ذكرت القناة أنه "جرى رصد إطلاق 65 صاروخاً من لبنان على الجليل".

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد التحذيرات التي جرى تفعيلها في الساعة الماضية في مناطق مالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة وبيت هلل، جرى رصد نحو 65 صاروخاً أطلقت من الأراضي اللبنانية".

وأضاف جيش الاحتلال على منصة إكس: "نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض بعضها، وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة، ورصد سقوط في منطقة كريات شمونة"، موضحا أنه "نتيجة للسقوط، اندلعت عدة حرائق، وتعمل فرق الإطفاء حالياً على مكان الحادث"، مشيراً إلى أنه "يهاجم أهدافاً لمنظمة حزب الله جنوب لبنان".

بدورها أعلنت إذاعة الجيش أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت، جرى رصد إطلاق 5 صواريخ من الأراضي اللبنانية أصابت المنطقة (شمال)"، مضيفة أنه "وقعت أضرار ولم تقع إصابات" دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان، أن مقاتليه "قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا"، موضحاً أن القصف جاء "رداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام" جنوب لبنان.

كما أعلن الحزب في بيان ثان أن عناصره "استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم ‏(الإسرائيليين) في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"،‏ مضيفاً في بيان آخر أن مقاتليه "قصفوا تموضعاً لجنود العدو (الإسرائيلي) ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وسبق أن قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: "إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام، أدت إلى إصابة شخصين بجروح احتاجا إلى دخول مستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي صباحاً الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعد أن أطلق صاروخين بعد منتصف الليل، على حي الرجم في عيتا الشعب، مضيفة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل، على الأودية والجرود المجاورة لبلدتي زبقين وياطر في القطاع الغربي، بعد أن أغار على أطراف عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​