وأوضح موقع "والا" العبري أن "الجيش سيستمر في عمليته ما دام يجري تلقي معلومات استخبارية عن بنى تحتية معادية، وفق تعليمات وزير الدفاع يوآف غالانت".

وحسب الموقع فإنه "خلال القتال، قُتل جندي من الكتيبة 906 وأصيب 5 بجروح طفيفة ومتوسطة". وتابع: "يوجد رأي (داخل الجيش) مفاده أنه في ضوء التحذيرات المتزايدة، وفي حالة التدهور الأمني، ستكون هناك عملية أخرى واسعة النطاق في الضفة الغربية على جدول الأعمال".

وأردف: "يوجد خوف، من أنه على خلفية الكشف عن سيارات مفخخة وإطلاق نار على الطرقات، فإنه في مثل هذه الحالة لن يكون هناك مفر من نقل قوات إضافية إلى الضفة لتوسيع العمليات في مخيمات اللاجئين".

ولليوم الثامن، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات بشمالي الضفة، بينها جنين وطولكرم، "أوسع" عملية منذ 22 عاماً ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة نحو 130 واعتقال العشرات، وفق جهات رسمية فلسطينية. وحتى الساعة 12:40 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلَّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.