سياسة
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4422 منذ بدء الحرب.. الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بينهم واحد في غزة
كشفت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 5 جنود بينهم واحد في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 4422.
4422 منذ بدء الحرب.. الاحتلال يعلن إصابة 5 جنود بينهم واحد في غزة
إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة / صورة: AA
4 سبتمبر 2024

وتشير المعطيات، التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، إلى أن 2268 جندياً أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، ارتفاعاً من 2267 الثلاثاء، ولم يوضح الجيش موقع إصابة باقي الجنود.

ووفق المعطيات ذاتها، يتلقى حالياً العلاج 20 جندياً بحالة خطيرة، و170 بحالة متوسطة، و7 بحالة طفيفة، قيما تظهر المعطيات أن 706 جنود وضباط قُتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية، بينما تتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود.

وبوتيرة يومية، تعلن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في إطار عملية عسكرية مركزة نفذتها الفرقة 162 في رفح، نجح فريق القتال التابع للواء 401 خلال الأسبوع الماضي في القضاء على أكثر من 200 مسلح في حي تل السلطان كما جرى العثور على عشرات الوسائل القتالية في المنازل والمواقع المدنية بالمنطقة".

وأضاف: "في أحد الاشتباكات، هاجمت القوات مبنى أُطلقت منه النار باتجاهها، وبعد تمشيط المبنى، جرى تصفية المسلح والعثور في قبو المبنى على كمية كبيرة من الأسلحة التي استخدمها المسلحون المختبئون في قلب حي تل السلطان"، وزعم أنه "جرى اكتشاف 10 منصات إطلاق صواريخ طويلة المدى كانت موجهة نحو البلاد".

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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