أوضحت القناة "12" العبرية الخاصة، أن عائلات أسرى إسرائيليين ومتظاهرين أغلقوا شارع متزودات زئيف في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل غزة. ونقلت عن المحتجين قولهم في بيان: "جرى دفن 6 من إخوتنا وأخواتنا بعد أن نجوا من 11 شهراً من الأسر، ولكنهم لم ينجوا من الحكومة الدموية" برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف المتظاهرون في بيانهم أن الأسرى بغزة "كانوا على قيد الحياة قبل أسبوع واحد فقط، ويمكنهم العودة إلى ديارهم في صفقة طرحتها إسرائيل نفسها على الطاولة".

وتابعوا: "خرجنا بمئات الآلاف هذا الأسبوع لنهز الشوارع حتى يسمعنا رئيس الوزراء (نتنياهو) .. لن نسمح لكم بقتل مزيد من المحتجزين لمواصلة إحياء حكومتكم الدموية. صفقة الآن!".

وفي انتقاد حاد لحكومة نتنياهو، حمل المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "حكومة الموت تقتل المختطفين. الجمهور يطالب بالحياة"، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على 6 جثث لأسرى داخل نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حركة حماس إنهم قُتلوا بنيران إسرائيلية.

وتصعد عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع حراكها في الشارع للضغط على الحكومة من أجل تبادل أسرى مع حماس، إذ اقتحم عدد منهم في أغسطس/آب الماضي السياج الحدودي مع غزة، قادمين من تل أبيب في سيارات، قبل انسحابهم استجابة لنداء الشرطة الإسرائيلية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.