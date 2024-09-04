سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | متظاهرون يغلقون شارعاً في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى
أغلق متظاهرون إسرائيليون بينهم عائلات أسرى في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، طريقاً في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية.
صور | متظاهرون يغلقون شارعاً في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى
متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارعاً في تل أبيب للمطالبة بتبادل أسرى / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2024

أوضحت القناة "12" العبرية الخاصة، أن عائلات أسرى إسرائيليين ومتظاهرين أغلقوا شارع متزودات زئيف في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل غزة. ونقلت عن المحتجين قولهم في بيان: "جرى دفن 6 من إخوتنا وأخواتنا بعد أن نجوا من 11 شهراً من الأسر، ولكنهم لم ينجوا من الحكومة الدموية" برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف المتظاهرون في بيانهم أن الأسرى بغزة "كانوا على قيد الحياة قبل أسبوع واحد فقط، ويمكنهم العودة إلى ديارهم في صفقة طرحتها إسرائيل نفسها على الطاولة".

وتابعوا: "خرجنا بمئات الآلاف هذا الأسبوع لنهز الشوارع حتى يسمعنا رئيس الوزراء (نتنياهو) .. لن نسمح لكم بقتل مزيد من المحتجزين لمواصلة إحياء حكومتكم الدموية. صفقة الآن!".

وفي انتقاد حاد لحكومة نتنياهو، حمل المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "حكومة الموت تقتل المختطفين. الجمهور يطالب بالحياة"، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على 6 جثث لأسرى داخل نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حركة حماس إنهم قُتلوا بنيران إسرائيلية.

وتصعد عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع حراكها في الشارع للضغط على الحكومة من أجل تبادل أسرى مع حماس، إذ اقتحم عدد منهم في أغسطس/آب الماضي السياج الحدودي مع غزة، قادمين من تل أبيب في سيارات، قبل انسحابهم استجابة لنداء الشرطة الإسرائيلية.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us