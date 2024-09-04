سياسة
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أنقرة ترفض "أكاذيب" نتنياهو تجاه القاهرة وتدعم وساطة مصر لإنهاء حرب غزة
نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه القاهرة ووصفتها بأنها "ادعاءات كاذبة" تهدف إلى مواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
أنقرة ترفض "أكاذيب" نتنياهو تجاه القاهرة وتدعم وساطة مصر لإنهاء حرب غزة
الخارجية التركية تشدد على رفض ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه مصر / صورة: TRT Arabi
4 سبتمبر 2024

وشددت الخارجية التركية في بيان على أنه "لا يمكن قبول ادعاءات نتنياهو تجاه مصر"، مؤكدة أنه "يواصل أكاذيبه الهادفة إلى التلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة وعرقلة التوصل إلى نتائج في محادثات وقف إطلاق النار".

وتابع البيان: "لا يمكن قبول ادعاءات نتنياهو الأخيرة ضد جمهورية مصر العربية بهدف مواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا". كما أعربت أنقرة عن دعمها جهود الوساطة المصرية لإنهاء الحرب في غزة وتقديم يد العون لملايين الفلسطينيين.

ومساء أول أمس الاثنين، اتهم نتنياهو مصر بتسهيل تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا، وشدد على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه. واعتبر في مؤتمر صحفي أن "تحقيق أهداف الحرب على غزة يمر عبر محور فيلادلفيا"، مشدداً على أن تل أبيب لن تنسحب منه.

وزعم أنه "في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لم يكن لديه أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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