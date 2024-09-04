سياسة
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أردوغان: التحديات التي تمر بمنطقتنا تؤكد أهمية التعاون بين مصر وتركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا.
أردوغان: التحديات التي تمر بمنطقتنا تؤكد أهمية التعاون بين مصر وتركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي بأنقرة / صورة: AA
4 سبتمبر 2024

كلمة الرئيس أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ترأسهما توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان، في كلمته: "إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً، موضحاً أن تركيا أكدت إرادتها في تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة.

كما أكد الرئيس أردوغان عزم تركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الـ5 المقبلة، ومواصلة العلاقات متعددة الأبعاد مع القاهرة وفق أساس الربح المتبادل.

وعلى صعيد الملف الفلسطيني، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ومصر تتبنيان موقفاً مشتركاً تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن "مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمراً حيوياً".

وشدد على أن إسرائيل وداعميها مسؤولون عن وفاة كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء، مستنكراً خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس الأمريكي، في يوليو/تموز الماضي، قائلاً: "مكان قتلة 41 ألفاً من الأبرياء (في غزة) ليس منابر البرلمان بل قاعات المحاكم لمحاسبتهم على جرائمهم".

وأكد أردوغان أن "إسرائيل تواصل موقفها المعرقل للمفاوضات، وكشفت عن عقليتها بقتل مُحاورها"، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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