سياسة
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وزير تركي: وكالة الأناضول وشبكة TRT نقلتا إلى العالم أحداث غزة المروّعة
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، اليوم الأربعاء، أن وكالة الأناضول وشبكة TRT، و"صحفييهما الشجعان نقلتا الأحداث المروعة في غزة إلى العالم".
وزير تركي: وكالة الأناضول وشبكة TRT نقلتا إلى العالم أحداث غزة المروّعة
وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر يؤكد أن وكالة الأناضول وشبكة TRT نقلتا الأحداث المروعة في غزة إلى العالم / صورة: AA
4 سبتمبر 2024

تصريحات الوزير التركي جاءت خلال افتتاح المؤتمر العام الثاني والثلاثين لاتحاد وكالات أنباء البلقان - جنوب شرق أوروبا (ABNA-SE) الذي استضافته وكالة الأناضول في مقرها بمدينة إسطنبول تحت شعار "توجيه العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام".

وقال كاجر إن "ضمان وصول الأخبار الدقيقة ليس فقط إلى 85 مليون شخص في تركيا ولكن أيضاً إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، هو واجب أخلاقي يتماشى مع التزام الصحافة المبدئية".

وأشار كاجر إلى أن الاعتداءات والضغط اللذين تمارسهما إسرائيل في فلسطين "يظهران بوضوح كيف يمكن أن تؤدي القوة التكنولوجية إلى دمار مستمر للإنسانية عندما يجري فصلها عن المبادئ الأخلاقية".

وأضاف الوزير التركي: "منذ اليوم الأول للوحشية في غزة، كانت مؤسساتنا الإعلامية صوت الفلسطينيين المضطهدين. وكالة الأناضول وTRT، مع صحفييهما الشجعان، نقلت الأحداث الرهيبة في غزة إلى العالم".

و قال الوزير كاجر "نعتقد أن زيادة تأثير وسائل الإعلام في البلقان بطريقة تلتزم بالقيم الأخلاقية والثقافية للمنطقة ومكرسة للسلام والحرية ستكون أيضاً تعزيزاً لثقافة الديمقراطية".

وأشار كاجر إلى أن العالم يشهد تحولاً رقمياً كبيراً، وأوضح أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي "له تأثير عميق في عمليات الإنتاج والمهن والحياة اليومية والهياكل التنظيمية".

وأكد الوزير التركي أنه "من المهم أن نتذكر أنه مع التقدم التكنولوجي الكبير تأتي تحديات كبيرة، ومسؤولية توفير أخبار دقيقة وموثوقة لم تكن أكثر أهمية أو صعوبة من أي وقت مضى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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