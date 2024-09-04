وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه "جرى توثيق تخليص وزير التعليم يوآف كيش، اليوم (الأربعاء)، من مواجهة مع متظاهرين بعد جولة في المدرسة الابتدائية في كيبوتس كفار مناحيم (وسط)".

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات المتظاهرين الذين يرتدي بعضهم قمصاناً عليها عبارة "انتخابات الآن"، انتظروا الوزير وحاصروا المدرسة قبل وصوله ورددوا بمكبرات الصوت أسماء الأسرى الذين ما زالوا بقطاع غزة، وهتفوا بشعارات أخرى: "لماذا ما زالوا (الأسرى) في غزة؟".

​​​​​​​ومنذ الأحد، تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل عقب إعلان جيش الاحتلال إعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسرى قالت وسائل إعلام عبرية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجرى الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شروطاً جديدة أعاقت تنفيذها.

وكشفت القناة "12" الخاصة، عن أنه لدى وصول كيش، حاول المتظاهرون منعه من الدخول لتبعدهم الشرطة بالقوة، ما سمح للوزير بالدخول عبر البوابة، التي جرى إغلاقها بعد ذلك، لكن عدداً من المتظاهرين تسلقوا بوابة المدرسة، وتابعوا طريقهم حتى الغرفة التي كان يلتقي فيها الوزير إدارة المدرسة، واحتجوا على سلوكه فيما يتعلق بالحرب على غزة وصفقة إعادة الأسرى.

وحاول المتظاهرون أيضا منع خروج كيش من المدرسة، وفي مقطع فيديو جرى التقاطه في المكان، يظهر العديد من عناصر الشرطة وهم يحيطون بالوزير ويخرجونه بين المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا "عار عليك" و"فاشل"، فيما اعتقلت الشرطة اثنين من عدة متظاهرين اقتحموا المدرسة، ووجهت إليهما تهماً بالاعتداء ومحاولة الاعتداء.

من جانبه، قال الوزير بحسابه على منصة إكس: "إن متظاهرين من مثيري الشغب ضربوا ضباط شرطة واقتحموا حرم المدرسة بعنف"، مضيفاً: "هذه ليست مظاهرة مشروعة، إنها تجاوز للخط الأحمر"، وأوضح أنه "في أثناء زيارتي للمدرسة تعرضت مع معلمي المدرسة ومسؤولي وزارة التعليم لهجوم من متظاهرين يرتدون قمصاناً عليها عبارة (انتخابات الآن) ويحملون أعلاماً صفراء وضربوا رجال الشرطة ودفعوهم بعنف واقتحموا المدرسة في انتهاك صارخ للقانون".

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.