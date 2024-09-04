وحذرت حماس من الوقوع في شَرك نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني. وقالت إن قرار نتنياهو عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل إلى اتفاق.

من جانبه، قال نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تعقد اتفاقاً لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة إلا إذا كان يضمن عدم استخدام محور فيلادلفيا، وأضاف في مؤتمر صحفي بالقدس: "إلى حين تحقيق ذلك، نحن باقون هناك".

وكرر نتنياهو رفضه القاطع الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الاتفاق، التي من المتوقع أن تستمر 42 يوماً، قائلاً إن الضغوط الدولية من شأنها أن تجعل العودة مستحيلة فعلياً.

في سياق متصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ترويج نتنياهو تهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخلياً وخارجياً ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها، مشدداً على أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. كما أشار المصدر إلى أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته تهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ونوَّه أيضاً إلى أن تصريحات نتنياهو تمثل رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاضاً لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مشيراً إلى استياء كل الأطراف من استمرار نتنياهو في إفشال الوصول إلى اتفاق هدنة.

وفي هذا الشأن، أكد مسؤول أمريكي رفيع، يوم الأربعاء، أن المفاوضات معقَّدة وتتمحور حول جوانب إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، وأن أولى مراحل الاتفاق المطروح تنص على سحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، فيما لا تنص المرحلة الأولى من مقترح الاتفاق على سحب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.