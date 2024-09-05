وقال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن 22 فلسطينياً استُشهدوا بغارات إسرائيلية متفرقة، من بينها غارتان أسفرتا عن استشهاد 7 فلسطينيين في محافظة شمالي القطاع. وتابع في تفصيل ذلك: "6 شهداء وجرحى نتيجة قصف صهيوني على مجموعة من المواطنين بمحيط أبراج الشيخ زايد، وشهيد نتيجة قصف على مجموعة من المواطنين عند مفترق الهوجا بمخيم جباليا".

وفي محافظة غزة، استُشهد نحو 10 فلسطينيين في 4 غارات على مناطق متفرقة، استهدفت إحداها منزلاً يعود لعائلة جودة بمنطقة الشيخ رضوان (شمال)، ما أسفر عن استشهاد 5. وأما الغارة الثانية فقد استهدفت منزلاً لعائلة اللدواي، شرقي حي الزيتون، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين، فيما استهدفت الثالثة مجموعة مواطنين في الحي نفسه، ما أسفر عن شهيدين آخرين، واستهدفت الرابعة منزلاً لعائلة المدهون بحي الدرج (شرق) وأدت لاستشهاد فلسطيني.

أما في المحافظة الوسطي فقال بصل إن 5 فلسطينيين استُشهدوا في 3 غارات على مناطق متفرقة. وأردف مفصِّلاً: "الغارة الأولى استهدفت منزلاً لعائلة فرج الله في مخيم النصيرات وأسفرت عن مقتل 3، فيما قُتل فلسطيني في قصف على مجموعة مواطنين في النصيرات، وآخر في قصف مدفعي قرب شارع الدعوة شرقي المخيم". ولفت بصل إلى أن الطواقم "انتشلت جثماني شهيدين من شارع الشاكوش شمال غربي رفح"، دون الإشارة إلى تاريخ استشهادهما.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "40 ألفاً و861 شهيداً، و94 ألفاً و398 جريحاً". وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة (دون تحديد مناطق)، وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و107 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض مناطق المحافظة الوسطى بعد تلقيح 189 ألف طفل، وانطلاق المرحلة الثانية، الخميس، بمحافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

ورغم إعلانها انتهاء الحملة في بعض مناطق المحافظة الوسطى، فإنها قالت إنه سيجري "الاستمرار في تقديم التطعيم من خلال 4 مراكز فقط في المحافظة طوال فترة الحملة وأُعلن عنها". كما أعلنت الوزارة بدء المرحلة الثانية من التطعيم، الخميس، بمحافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.