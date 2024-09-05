سياسة
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4 قتلى بإطلاق نار في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية.. والمشتبه به تلميذ
قال مسؤولون من إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، إن 4 على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية جورجيا جنوب شرقي البلاد، أمس الأربعاء، كما اعتقلت السلطات مشتبهاً به قالت إنه تلميذ في المدرسة يبلغ من العمر 14 عاماً.
4 قتلى بإطلاق نار في مدرسة بولاية جورجيا الأمريكية.. والمشتبه به تلميذ
قوات إنفاذ القانون في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر، جورجيا، بعد الإبلاغ عن حادثة إطلاق النار / صورة: AFP
5 سبتمبر 2024

وقال كريس هوسي، مدير مكتب التحقيقات في الولاية، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الفتى استسلم سريعاً فور تدخّل الشرطة، و"ستوجّه إليه تهم قتل". وأضاف أنّ القتلى الأربعة هم تلميذان ومعلّمان في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر.

وقال متحدث باسم مدارس مقاطعة بارو، إن الواقعة التي حدثت في المدرسة التي تبعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي أتلانتا، عاصمة الولاية، بدا أنها حالياً تحت السيطرة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن اطلع على أنباء إطلاق النار، "وستواصل إدارته التنسيق مع المسؤولين على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية والمقاطعة لتلقي المزيد من المعلومات".

وقال بايدن في بيان، إنه وزوجته جيل "في حزن على من اختصرت الواقعة حياتهم بسبب عنف أخرق بأسلحة نارية، ويتعاطفان مع كل الناجين الذين تغيرت بسبب ذلك حيواتهم للأبد".

ودعا بايدن الجمهوريين إلى العمل مع الديمقراطيين لإقرار "تشريع لسلامة الأسلحة النارية يتبع المنطق".

وشهدت الولايات المتحدة مئات من وقائع إطلاق النار داخل مدارس وكليات في العقدين الماضيين. وإطلاق النار هذا هو الأول في العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة، وجاء تذكيراً مؤلماً للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بخطر العنف بالأسلحة النارية الذي تتعرض له مدارس وكليات في أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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