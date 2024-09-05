سياسة
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حول فرص التعاون.. قائد القوات الجوية المصري يتباحث مع مدير "توساش" التركية
التقى قائد القوات الجوية المصري محمود فؤاد عبد الجواد، مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" محمد دمير أوغلو، بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء، أمس الأربعاء. وتناول اللقاء المنتجات التي تطورها الشركة التركية.
حول فرص التعاون.. قائد القوات الجوية المصري يتباحث مع مدير "توساش" التركية
قائد القوات الجوية المصري محمود فؤاد عبد الجواد مع مدير عام "توساش" محمد دمير أوغلو بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

وقال دمير أوغلو، في منشور عبر منصة إكس، إن "قائد القوات الجوية المصري محمود عبد الجواد، زار جناحنا في معرض مصر الدولي للطيران".

وأضاف أنه عقد لقاء مثمراً مع عبد الجواد، وبحث معه فرص التعاون، وأطلعه على معلومات حول المنتجات التي تطورها شركة "توساش" بإمكانات تركية محلية.

ويقام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، في نسخته الأولى، بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.

ويتيح المعرض لشركة "توساش" فرصة للتعريف بمنتجاتها في القارة الإفريقية، إذ تعرض مجسمات للمقاتلة "قآن" ومروحية "تي129 أتاك" ومسيرة "أق سونغور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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