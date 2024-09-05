وقال دمير أوغلو، في منشور عبر منصة إكس، إن "قائد القوات الجوية المصري محمود عبد الجواد، زار جناحنا في معرض مصر الدولي للطيران".

وأضاف أنه عقد لقاء مثمراً مع عبد الجواد، وبحث معه فرص التعاون، وأطلعه على معلومات حول المنتجات التي تطورها شركة "توساش" بإمكانات تركية محلية.

ويقام معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، في نسخته الأولى، بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.

ويتيح المعرض لشركة "توساش" فرصة للتعريف بمنتجاتها في القارة الإفريقية، إذ تعرض مجسمات للمقاتلة "قآن" ومروحية "تي129 أتاك" ومسيرة "أق سونغور".