وسيعقد فيدان، خلال زيارته، محادثات مع كبار المسؤولين في كوسوفو، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والروابط المشتركة.

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين لها مكانة مهمة في السياسة التركية، إذ كانت تركيا أول دولة تعترف بكوسوفو التي أعلنت استقلالها في عام 2008.

ومن المزمع أن يبحث وزير الخارجية التركي على جدول أعمال الزيارة جميع جوانب العلاقات السياسية الثنائية وتقييم القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية، وخاصة مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وستجري مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعة العسكرية والدفاعية، وزيادة التعاون والاستثمارات، وحل بعض المشكلات التي تواجه الشركات التركية، واللجنة المشتركة للاقتصاد والتجارة التركية الكوسوفية، إضافة لعقد اجتماع لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسيعقد فيدان خلال زيارته محادثات مع رئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز، والرئيسة فيوسا عثماني، ورئيس الحزب الديمقراطي التركي في كوسوفو فيكريم دامكا، كما سيلتقي في إطار الزيارة الجالية التركية في بريزرين.

ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023 إلى 723 مليون دولار، منها 703 ملايين دولار صادرات تركية إلى كوسوفو، بينما بلغت صادرات كوسوفو إلى تركيا نحو 20 مليون دولار.

كما استثمرت تركيا في كوسوفو بما يقارب 500 مليون يورو، وهي من بين الدول الأكثر استثماراً في البلاد، وتوفر استثماراتها في كوسوفو فرص عمل لنحو 10 آلاف مواطن كوسوفوي.

وتركيا هي أيضاً رائدة في مجال المساعدات الدفاعية والتنموية في كوسوفو، ومن بين شركائها المهمين، كما تتولى قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "كفور/ KFOR" منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يوجد 400 من أفراد القوات المسلحة التركية في الخدمة، كما أنها تسهم بتوفير منتجات التدريب والصناعة الدفاعية لقوات الأمن في كوسوفو.