سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان يتوجه الجمعة إلى كوسوفو لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غداً الجمعة، إلى كوسوفو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز، ومن المقرر مناقشة العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بين تركيا وكوسوفو.
فيدان يتوجه الجمعة إلى كوسوفو لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
  فيدان يتوجه إلى كوسوفو لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية   / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

وسيعقد فيدان، خلال زيارته، محادثات مع كبار المسؤولين في كوسوفو، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والروابط المشتركة.

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين لها مكانة مهمة في السياسة التركية، إذ كانت تركيا أول دولة تعترف بكوسوفو التي أعلنت استقلالها في عام 2008.

ومن المزمع أن يبحث وزير الخارجية التركي على جدول أعمال الزيارة جميع جوانب العلاقات السياسية الثنائية وتقييم القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية، وخاصة مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وستجري مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعة العسكرية والدفاعية، وزيادة التعاون والاستثمارات، وحل بعض المشكلات التي تواجه الشركات التركية، واللجنة المشتركة للاقتصاد والتجارة التركية الكوسوفية، إضافة لعقد اجتماع لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسيعقد فيدان خلال زيارته محادثات مع رئيس الوزراء ألبين كورتي، ووزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز، والرئيسة فيوسا عثماني، ورئيس الحزب الديمقراطي التركي في كوسوفو فيكريم دامكا، كما سيلتقي في إطار الزيارة الجالية التركية في بريزرين.

ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023 إلى 723 مليون دولار، منها 703 ملايين دولار صادرات تركية إلى كوسوفو، بينما بلغت صادرات كوسوفو إلى تركيا نحو 20 مليون دولار.

كما استثمرت تركيا في كوسوفو بما يقارب 500 مليون يورو، وهي من بين الدول الأكثر استثماراً في البلاد، وتوفر استثماراتها في كوسوفو فرص عمل لنحو 10 آلاف مواطن كوسوفوي.

وتركيا هي أيضاً رائدة في مجال المساعدات الدفاعية والتنموية في كوسوفو، ومن بين شركائها المهمين، كما تتولى قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "كفور/ KFOR" منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يوجد 400 من أفراد القوات المسلحة التركية في الخدمة، كما أنها تسهم بتوفير منتجات التدريب والصناعة الدفاعية لقوات الأمن في كوسوفو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us