سياسة
3 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK الإرهابي في سوريا
حيّد جهاز الاستخبارات التركية الإرهابي "متين دينتش"، مَن يسمى أحد مسؤولي تنظيم PKK/YPG الإرهابي في عملية نوعية في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK الإرهابي في سوريا
تنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها / صورة: وزارة الدفاع التركية
5 سبتمبر 2024

وذكرت مصادر أمنية تركية، اليوم الخميس، أن الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابي متين دينتش، الملقب بـ"دجوار تيكوشين"، من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان دينتش مسؤولاً عن الأنشطة الدعائية والقتالية لمصلحة التنظيم الإرهابي في المنطقة.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية راقبت كل خطوة للإرهابي خلال الفترة الأخيرة، وانتظرت الوقت الأنسب للقضاء عليه في وكره عبر عملية نوعية ومُحكمة، ما مثَّل ضربة كبيرة وخسارة للتنظيم الإرهابي، وعطَّل أنشطته الإرهابية في المنطقة.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور كان ينظم أعمالاً ضد قوات الأمن التركية، وانضم للتنظيم الإرهابي في عام 2015، وعُيّن بصفة ما يسمى "ضابط النظام العام"، ليحل محل الإرهابيين "أصلان تشيلي" و"أيمن كولي"، اللذين جرى تحييدهما من خلال عملية نظمتها الاستخبارات التركية في عام 2023.

والإرهابي المذكور مطلوب أمنيّاً لكونه "عضواً في تنظيم إرهابي مسلح"، وجرى سجنه بين عامي 2008 و2015، بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة والدعاية لمنظمة إرهابية، وتزويد منظمات إرهابية مسلحة بالأسلحة، وتنظيم وقيادة اجتماعات ومظاهرات غير قانونية".

وفي عام 2015، عبر إلى سوريا بشكل غير قانوني، وانضم إلى تنظيم PKK/YPG الإرهابي وبعد التدريب الذي تلقاه في سوريا، بدأ من عام 2019، العمل على ما يسمى المسؤول في سوريا/القحطانية.

وانتقل إلى شمال العراق عام 2021 وواصل نشاطه التنظيمي هناك حتى عام 2023. ومع حفل التسليم الذي أقيم في القامشلي في مارس/آذار 2024، أصبح ما يسمى المدير العام للأمن في سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us