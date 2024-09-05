وذكرت مصادر أمنية تركية، اليوم الخميس، أن الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابي متين دينتش، الملقب بـ"دجوار تيكوشين"، من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، وكان دينتش مسؤولاً عن الأنشطة الدعائية والقتالية لمصلحة التنظيم الإرهابي في المنطقة.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية راقبت كل خطوة للإرهابي خلال الفترة الأخيرة، وانتظرت الوقت الأنسب للقضاء عليه في وكره عبر عملية نوعية ومُحكمة، ما مثَّل ضربة كبيرة وخسارة للتنظيم الإرهابي، وعطَّل أنشطته الإرهابية في المنطقة.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور كان ينظم أعمالاً ضد قوات الأمن التركية، وانضم للتنظيم الإرهابي في عام 2015، وعُيّن بصفة ما يسمى "ضابط النظام العام"، ليحل محل الإرهابيين "أصلان تشيلي" و"أيمن كولي"، اللذين جرى تحييدهما من خلال عملية نظمتها الاستخبارات التركية في عام 2023.

والإرهابي المذكور مطلوب أمنيّاً لكونه "عضواً في تنظيم إرهابي مسلح"، وجرى سجنه بين عامي 2008 و2015، بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة والدعاية لمنظمة إرهابية، وتزويد منظمات إرهابية مسلحة بالأسلحة، وتنظيم وقيادة اجتماعات ومظاهرات غير قانونية".

وفي عام 2015، عبر إلى سوريا بشكل غير قانوني، وانضم إلى تنظيم PKK/YPG الإرهابي وبعد التدريب الذي تلقاه في سوريا، بدأ من عام 2019، العمل على ما يسمى المسؤول في سوريا/القحطانية.

وانتقل إلى شمال العراق عام 2021 وواصل نشاطه التنظيمي هناك حتى عام 2023. ومع حفل التسليم الذي أقيم في القامشلي في مارس/آذار 2024، أصبح ما يسمى المدير العام للأمن في سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.