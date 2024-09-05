وذكرت قناة "تشوسون" أن "كيم أمر بإعدام ما بين 20 إلى 30 من المسؤولين في كوريا الشمالية، ممن اتُّهموا بالفساد والتقصير في أداء واجبهم"، مشيرة إلى أن "أحكام الإعدام نُفذت في أواخر الشهر الماضي".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد ذكرت، في وقت سابق، أن كيم أمر السلطات "بمعاقبة المسؤولين بشدة"، بعد أن لقي أكثر من 1500 شخص حتفهم، في يوليو/تموز الماضي، جراء الفيضانات الهائلة التي اجتاحت مقاطعة تشاجانغ.

كما انتقد كيم التقارير الواردة من كوريا الجنوبية، التي تحدثت عن مصرع أكثر من 4 آلاف شخص جراء الفيضانات.

ونقلت "تشوسون" عن الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق، لي إيل جيو، قوله، إنه "من الواضح أن المسؤولين في المقاطعة ( تشاجانغ) كانوا قلقين للغاية، لدرجة أنهم لا يعرفون متى ستضرب أعناقهم".