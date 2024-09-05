سياسة
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زعيم كوريا الشمالية يعدم 30 مسؤولاً لتقصيرهم خلال الفيضانات
كشف إعلام كوري جنوبي، أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أصدر أوامر بإعدام قرابة 30 مسؤولاً، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال فصل الصيف" بالبلاد.
زعيم كوريا الشمالية يعدم 30 مسؤولاً لتقصيرهم خلال الفيضانات
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور منطقة متضررة بالفيضانات بالقرب من الحدود مع الصين / صورة: Reuters
5 سبتمبر 2024

وذكرت قناة "تشوسون" أن "كيم أمر بإعدام ما بين 20 إلى 30 من المسؤولين في كوريا الشمالية، ممن اتُّهموا بالفساد والتقصير في أداء واجبهم"، مشيرة إلى أن "أحكام الإعدام نُفذت في أواخر الشهر الماضي".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قد ذكرت، في وقت سابق، أن كيم أمر السلطات "بمعاقبة المسؤولين بشدة"، بعد أن لقي أكثر من 1500 شخص حتفهم، في يوليو/تموز الماضي، جراء الفيضانات الهائلة التي اجتاحت مقاطعة تشاجانغ.

كما انتقد كيم التقارير الواردة من كوريا الجنوبية، التي تحدثت عن مصرع أكثر من 4 آلاف شخص جراء الفيضانات.

ونقلت "تشوسون" عن الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق، لي إيل جيو، قوله، إنه "من الواضح أن المسؤولين في المقاطعة ( تشاجانغ) كانوا قلقين للغاية، لدرجة أنهم لا يعرفون متى ستضرب أعناقهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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