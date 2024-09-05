وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من مدينة جنين وبلدات مجاورة، شمالي الضفة، وفق شهود عيان، ذكر الشهود أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً على المنازل الأربعة، وتطالب من بداخلها بتسليم أنفسهم.

وبين الشهود أن الاحتلال يحاصر منزلاً في السوقي بشارع نابلس، وآخر في حي المراح في المدينة، وثالث في بلدة الهاشمية، ورابع في بلدة اليامون قرب جنين، بينما أعاد اقتحام مدينة طولكرم وحاصر مخيمها بعد أقل من ساعتين عن انسحابه منها بتعزيزات عسكرية.

وفجر اليوم انسحب جيش الاحتلال من مخيم الفارعة للاجئين بعد ساعات من الاقتحام، استشهد خلاله أحد الفلسطينيين، أما في جنين، فتتواصل العملية العسكرية لليوم التاسع، إذ دفع جيش الاحتلال بمزيد من قواته للمدينة ومخيمها.

اعتقالات

في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً بينهم صحفي وأسرى سابقون بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع الحصيلة إلى 195 أسيراً منذ بدء عمليته العسكرية الواسعة شمالي الضفة في 28 أغسطس/آب الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم الخميس، 16 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي علي دار علي، من تليفزيون فلسطين وأسرى سابقون".

وأضاف البيان أن "عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال (فجر الأربعاء الماضي) في الضفة ارتفع لنحو 195"، وأن الاعتقالات شملت محافظات الضفة الغربية كافة.

وفيما يتعلق بإجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أشار البيان إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، مع الإشارة إلى أن هذا العدد لا يشمل معتقلي القطاع.

39 شهيداً بالضفة

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن إجمالي شهداء الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال منذ بدء عمليته الواسعة فجر 28 أغسطس/آب الماضي، ارتفع إلى 39 بينهم 8 أطفال.

وقالت الوزارة في بيان: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 39 شهيداً و145 إصابة منذ الأربعاء 28 أغسطس/آب الماضي". كما أشارت إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 691، ونحو 5700 جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ووفق الوزارة، توزعت الحصيلة حتى صباح اليوم الخميس كما يلي: "19 في محافظة جنين، و10 في محافظة طوباس، و7 في طولكرم (شمال)، و3 في الخليل (جنوب)". كما بيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "بين الشهداء 8 أطفال ومُسنَّين اثنين".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن اعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، إلى جانب الشهداء والمصابين وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​