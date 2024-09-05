سياسة
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إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ والشرطة تعلن تحييد المنفذ
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من قنصليتها في مدينة ميونيخ الألمانية، لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ والشرطة تعلن تحييد المنفذ
حضور كثيف للشرطة الألمانية بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ / صورة: AFP
5 سبتمبر 2024

وقالت الوزارة في بيان: "بما يخص حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ بألمانيا، فإن القنصلية مغلقة اليوم بسبب إحياء ذكرى مذبحة الرياضيين في ميونيخ" عام 1972. وأضافت: "لم يصب أحد من طاقم القنصلية في الحادث".

وأفادت بأنه "جرى تحييد مطلق النار من قوات الأمن الألمانية وما زالت الحادثة تحت مسؤوليتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة ميونيخ، عبر منصة إكس، أنها أصابت مطلق النار على القنصلية. كما قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان، إنّ الرجل "أطلق النار مرّات عدة" قبل أن تطلق الشرطة النار عليه مضيفاً أنه توفي متأثراً بإصابته.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، داهمت منظمة فلسطينية القرية الأولمبية في 5 سبتمبر/أيلول واحتجزت رياضيين إسرائيليين رهائن، ما أسفر عن مقتل 11 منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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