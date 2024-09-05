جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية في مقدونيا الشمالية تيمكو موكونسكي، عقب محادثات جرت بينهما في سكوبيه.

وأكد الوزير التركي أن "الوحشية في غزة ما زالت مستمرة، والتوتر امتد إلى الضفة الغربية والاستفزازات التي استهدفت المسجد الأقصى أدت إلى تفاقم الوضع أكثر".

وأوضح فيدان أن "المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هو نتنياهو نفسه"، وأوضح أن نتنياهو "يستمر في نشر الموت والرعب من أجل البقاء في السلطة، ويخرب جميع المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار".

وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يواصل تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار من خلال طرح شروط جديدة باستمرار"، وأضاف: "حتى الرأي العام الإسرائيلي بدأ يحتج ضد نتنياهو".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف نتنياهو، مؤكداً أن "الصمت على المجزرة يعادل التواطؤ في هذه الجريمة".

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، بينما تتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق من خلال مفاوضات تتوسط بها مصر وقطر والولايات المتحدة، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.