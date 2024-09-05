وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان اليوم الخميس: "جرى إطلاق 1307 صواريخ من لبنان على إسرائيل في أغسطس/آب". وتفيد المعطيات بأنه أُطلق ما معدله 42 صاروخاً يومياً.

ووفق معطيات "الشاباك"، شهد أغسطس/آب الماضي إطلاق أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع الأشهر الأخرى منذ بداية العام الجاري.

وأوضح البيان أنه جرى "إطلاق 1091 صاروخاً في يوليو/تموز، و855 في يونيو/حزيران، و1000 في مايو/أيار، و744 في أبريل/نيسان، و746 في مارس/آذار، و534 في فبراير/شباط، و334 في يناير/كانون الثاني".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يرى أن إطلاق النار من جانب حزب الله هو جزئياً رد منه على هجمات قواتنا ومقتل كبار القادة من الحزب".

واستدرك جيش الاحتلال: "لكن هذا ليس صحيحاً دائماً، فأمس (الأربعاء) فقط، نفذ حزب الله 115 عملية إطلاق نار باتجاه الشمال (إسرائيل) من دون مقتل قائد واحد (من الحزب)".

ومشيرةً إلى احتمال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله"، شبّهت إذاعة الجيش الإسرائيلي الوضع على الحدود بـ"ماء يغلي بشدة".

من جهة ثانية، أفاد "الشاباك" بـ"رصد إطلاق 116 صاروخاً من غزة في أغسطس/آب، و216 في يوليو/تموز، و205 في يونيو/حزيران"، كما جرى إطلاق "452 صاروخاً في مايو/أيار، و113 في أبريل/نيسان، و104 في مارس/آذار، و165 في فبراير/شباط، و357 في يناير/كانون الثاني"، حسب البيان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أرضاً في لبنان وسوريا وفلسطين. ويطالب "حزب الله" بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي على قطاع غزة، وأسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.