سياسة
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الأمم المتحدة توصل المساعدات إلى متضرري السيول باليمن على ظهور الإبل
استخدمت الأمم المتحدة الإبل لنقل المساعدات الإنسانية إلى آلاف العائلات المتضررة من السيول في 4 محافظات غربي اليمن.
الأمم المتحدة توصل المساعدات إلى متضرري السيول باليمن على ظهور الإبل
إيصال المساعدات إلى متضرري السيول باليمن على ظهور الإبل / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في منشور عبر منصة إكس أمس الأربعاء: "وسط صعوبات كبيرة في الوصول نتيجة دمار الطرق، ساعدت آلية الاستجابة السريعة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان أكثر من 9 آلاف و340 عائلة متضررة من السيول باليمن".

وأضاف أن هذه المساعدات "جرى توزيعها في محافظات ‎المحويت و‎الحُديدة وحجّة وريمة، منذ أغسطس/آب 2024".

ولفت الصندوق الأممي إلى أن المساعدات تُقدّم "بدعم صندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأرفق منشوره بصور إبل تنقل المساعدات في مناطق جبلية باليمن، في إشارة إلى صعوبة نقل الإغاثة جرّاء دمار الطرق بفعل السيول.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الماضي، توفي قرابة 190 شخصاً وأصيب المئات جراء السيول والصواعق الرعدية في عدة محافظات يمنية، وتضرّر أكثر من ربع مليون شخص، خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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