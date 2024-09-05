جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس، مع نظيره التركي عقب محادثات جرت بينهما في العاصمة سكوبيه، وأعرب عن شكره لتركيا التي كانت من أوائل الدول التي أبدت تضامنها مع بلاده خلال مكافحة حرائق الغابات في يوليو/تموز الماضي.

وأشار موكونسكي إلى أن زيارة الوزير فيدان "تأكيد قوي للحوار السياسي المكثف بشكل متزايد بين البلدين، والثقة المتبادلة المتزايدة والشراكة والصداقة التي بنيناها"، مضيفاً: "أجرينا مناقشات بناءة بحثنا فيها بشكل مشترك إمكانيات تعزيز العلاقات في جميع المجالات".

وأكد أن العلاقات التقليدية الجيدة بين البلدين لها "تأثير إيجابي" في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن تدفق المستثمرين الأتراك إلى البلاد كان كبيراً منذ استقلال شمال مقدونيا (عام 1991 عن يوغوسلافيا السابقة).