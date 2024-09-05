سياسة
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وزير خارجية شمال مقدونيا: علاقتنا بتركيا إيجابية ونعززها في كل المجالات
أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية في شمال مقدونيا تيمكو موكونسكي، أن زيارة نظيره التركي هاكان فيدان إلى بلاده "تأكيد قوي على الحوار السياسي بين البلدين والثقة المتبادلة والشراكة المتزايدة"، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين إيجابية.
وزير خارجية شمال مقدونيا: علاقتنا بتركيا إيجابية ونعززها في كل المجالات
وزير الخارجية في شمال مقدونيا تيمكو موكونسكي يؤكد الثقة المتبادلة والشراكة المتزايدة لبلاده مع تركيا / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس، مع نظيره التركي عقب محادثات جرت بينهما في العاصمة سكوبيه، وأعرب عن شكره لتركيا التي كانت من أوائل الدول التي أبدت تضامنها مع بلاده خلال مكافحة حرائق الغابات في يوليو/تموز الماضي.

وأشار موكونسكي إلى أن زيارة الوزير فيدان "تأكيد قوي للحوار السياسي المكثف بشكل متزايد بين البلدين، والثقة المتبادلة المتزايدة والشراكة والصداقة التي بنيناها"، مضيفاً: "أجرينا مناقشات بناءة بحثنا فيها بشكل مشترك إمكانيات تعزيز العلاقات في جميع المجالات".

وأكد أن العلاقات التقليدية الجيدة بين البلدين لها "تأثير إيجابي" في تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن تدفق المستثمرين الأتراك إلى البلاد كان كبيراً منذ استقلال شمال مقدونيا (عام 1991 عن يوغوسلافيا السابقة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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