سياسة
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حزب الله يشن 3 عمليات بمسيّرات وجيش الاحتلال يرصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، شنّ 3 عمليات بالطائرات المسيرة على مقار عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلن الأخير رصده إطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان.
حزب الله يشن 3 عمليات بمسيّرات وجيش الاحتلال يرصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان
قصف إسرائيلي على مناطق جنوب لبنان / صورة: أرشيف AFP
5 سبتمبر 2024

وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه شن هجوماً مركباً بسرب من المسيّرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على عدة ‏مقرات شمال إسرائيل، شملت ثكنة راموت نفتالي ومقر قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل والمقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا.

وأضاف البيان أن سلسة الهجوم التي نفذها الحزب أصابت أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن الهجمات "جاءت رداً على ‌‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً الاعتداء ‏والاغتيال في بلدة كفرا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت في بيان، إن "الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح".

وبعدها أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره ويدعى عباس أنيس أيوب، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحيته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد اليوم إطلاق 5 صواريخ و3 طائرات مسيّرة "من لبنان على شمالي البلاد، ضمن المواجهات مع حزب الله".

وتابع في بيان أنه "جرى اعتراض بعضها"، مضيفاً أن "قذيفة سقطت في المنطقة دون إصابات"، لكن القناة 12 العبرية، أفادت بسقوط 3 صواريخ في راموت نفتالي، ما تسبب في أضرار بمنزل.

وبخصوص عمليات المسيرات استكمل البيان: "رُصد هدفان جويان مشبوهان اخترقا من لبنان، وسقط أحدهما قرب بلدة يعارا دون إصابات مردفاً: "أما الإنذارات في (مستوطنة) دوفيف، فقد اعترضت الدفاعات الجوية هدفاً جوياً مشبوها اخترق من لبنان دون إصابات".​​​​​​​

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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