وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بأن ماكرون كلّف بارنييه تشكيل "حكومة جامعة" تخدم الفرنسيين، وذلك بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية.

وشغل بارنييه (73 عاماً) وهو يميني وسطي، مناصب عدة في حكومات سابقة، وعمل وزيراً للخارجية بين عامي 2004 و2005. كما تولى مهمة مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكسيت" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الفترة بين 2016 و2021.

وعلى الرغم من حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة المبكرة، رفض ماكرون تعيين رئيس وزراء من التحالف، مواجهاً موجة كبيرة من الانتقادات.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، طرح حزب فرنسا الأبية اليساري مقترحاً لعزل ماكرون إلى الجمعية الوطنية، بتهمة "انتهاك مهامه من خلال تجاهل نتائج الانتخابات".

ووفقاً للدستور الفرنسي، يملك الرئيس صلاحية تعيين رئيس وزراء يختاره بنفسه، ولكن وفقاً للتقاليد السياسية المتبعة، يٌختار رئيس الوزراء من الحزب أو التحالف الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.