وتشمل الشركات التركية المشاركة في المعرض "توساش"، و"أسيلسان"، و"بايكار"، و"إس دي تي"، و"هافيلسان".

ويتضمن جناح شركة "بايكار" مجسمات للطائرات المسيّرة التي طورتها الشركة "بيرقدار كالكان" و"بيرقدار أقنجي" و"بيرقدار تي بي2".

وعرضت "أسيلسان" في جناحها عدة منتجات متنوعة، بينها الذخيرة الموجهة "طولون"، فيما عرضت "إس دي تي" أنظمة حرب إلكترونية.

كما نفذت الطائرة المسيرة "باها" التي طورتها "هافيلسان" للصناعات الإلكترونية والجوية، طلعة استعراضية في إطار فعاليات المعرض.

وتعرض شركة "توساش" أمام الوفود المشاركة بالمعرض مجسمات للمقاتلة "قآن" ومروحية "تي129 أتاك" ومسيرة "أق سونغور".

ومنذ اليوم الأول للمعرض، تجري طائرة التدريب التركية "حُرجيت" التي طورتها "توساش" طلعات استعراضية في أجواء مصر.

ويقام المعرض في نسخته الأولى، بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.