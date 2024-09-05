وعلّق دوجاريك في المؤتمر على رغبة إسرائيل في تولي توزيع الغذاء في غزة، قائلاً: "لم يحدث تواصل مع الأمم المتحدة أو مشاركة خطة بهذا الشأن"، موضحاً أن الاحتلال طرح هذه الفكرة سابقاً، لكنه رد بأن "الأونروا العمود الفقري والقلب والرئة والذراع لتوزيع المساعدات الصحية والغذائية والإنسانية في غزة".

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في غزة بأنه "يفوق الرهيب"، وأشار إلى انخفاض في توزيع الغذاء بنسبة 35%، مقارنة بيوليو/تموز الماضي، مبيناً أن السبب الرئيسي لذلك "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية التي تصدر بين فترة وأخرى.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.