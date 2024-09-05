سياسة
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الأمم المتحدة: القوة المحتلة في غزة ملزمة تمكيننا من أداء واجبنا
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، إن "إسرائيل، القوة المحتلة في غزة، ملزمة تمكيننا من أداء واجبنا"، وذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة الدولية.
الأمم المتحدة: القوة المحتلة في غزة ملزمة تمكيننا من أداء واجبنا
قصف إسرائيلي استهدف خياماً للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط غزة / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

وعلّق دوجاريك في المؤتمر على رغبة إسرائيل في تولي توزيع الغذاء في غزة، قائلاً: "لم يحدث تواصل مع الأمم المتحدة أو مشاركة خطة بهذا الشأن"، موضحاً أن الاحتلال طرح هذه الفكرة سابقاً، لكنه رد بأن "الأونروا العمود الفقري والقلب والرئة والذراع لتوزيع المساعدات الصحية والغذائية والإنسانية في غزة".

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في غزة بأنه "يفوق الرهيب"، وأشار إلى انخفاض في توزيع الغذاء بنسبة 35%، مقارنة بيوليو/تموز الماضي، مبيناً أن السبب الرئيسي لذلك "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية التي تصدر بين فترة وأخرى.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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