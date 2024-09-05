واعترض جون لاورو محامي ترمب على اقتراح من ممثلي الادعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم، دافعين بأن القضية تقع ضمن قرار للمحكمة العليا الأمريكية مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وقالت تانيا تشوتكان القاضية في محكمة جزئية للاورو: "يدهشني أن ما تحاول فعله هو التأثير في تقديم أدلة في هذه القضية حتى لا تؤثر في الانتخابات" وأضافت أنها "غير معنية بالجدول الانتخابي".

ويواجه ترمب أربع اتهامات جنائية تتعلق باستخدام ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات لتقويض النتائج ومنع التصديق على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فيما لم يحضر ترمب الجلسة.

وقال لاورو إن السماح للمحقق الخاص جاك سميث بتقديم وجهة نظر مفصلة للقضية في "وقت حساس" قبل الانتخابات الرئاسية هو إجراء "ظالم".

وينافس ترمب في الانتخابات التي تجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس. ولم تحدد تشوتكان جدولاً زمنياً لحسم القضية في جلسة الاستماع.

وتنظر القاضية في أمر مقترحات متعارضة من سميث، الذي يسعى للمضي بالقضية قدماً، ومن ترمب الذي يدفع إلى تأجيل أي إجراء إلى ما بعد الانتخابات. ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أي أجزاء أخرى من القضية.

وتأجلت القضية لعدة أشهر مع سعي ترمب للدفع بحصانته، الذي قال إن الادعاء والقضايا الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات سياسية الدوافع لتقويض حملته الرئاسية.