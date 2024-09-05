وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، مساء الخميس، قال الرئيس التركي: "آمل أن يعود البرنامج متوسط المدى 2025-2027، الذي أعلنّا عنه اليوم والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، بالخير على بلدنا وأمتنا".

وتابع أردوغان: "في حين أن هذا البرنامج يحارب التضخم بشكل حاسم من ناحية، فهو يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات والنمو من ناحية أخرى".

وأكد الرئيس التركي أن لديه "الثقة والدعم الكاملين بالبرنامج متوسط المدى، الذي سيعزز الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والعديد من القطاعات المختلفة".

وأضاف: "كحكومة، سنواصل العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق الخطة متوسطة الأجل، لزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا القائم على أسس متينة لأجيالنا القادمة".

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة التركية برنامجاً اقتصادياً متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار.

وأوضح نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجياً إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".