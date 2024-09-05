سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنواصل العمل دون توقف لتحقيق أهدافنا الاقتصادية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية "ستواصل العمل دون توقف لتحقيق أهدافها في نطاق البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل".
أردوغان: سنواصل العمل دون توقف لتحقيق أهدافنا الاقتصادية
أردوغان: سنواصل العمل دون توقف لتحقيق أهدافنا الاقتصادية / صورة: AA
5 سبتمبر 2024

وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، مساء الخميس، قال الرئيس التركي: "آمل أن يعود البرنامج متوسط المدى 2025-2027، الذي أعلنّا عنه اليوم والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، بالخير على بلدنا وأمتنا".

وتابع أردوغان: "في حين أن هذا البرنامج يحارب التضخم بشكل حاسم من ناحية، فهو يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات والنمو من ناحية أخرى".

وأكد الرئيس التركي أن لديه "الثقة والدعم الكاملين بالبرنامج متوسط المدى، الذي سيعزز الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والعديد من القطاعات المختلفة".

وأضاف: "كحكومة، سنواصل العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق الخطة متوسطة الأجل، لزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا القائم على أسس متينة لأجيالنا القادمة".

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة التركية برنامجاً اقتصادياً متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار.

وأوضح نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجياً إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us