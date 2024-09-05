وأفاد شهود عيان بأن "قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وأغلقت مدخلها الرئيسي، واندلعت مواجهات مع عدد من الشبان". واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفق الشهود.

وفي نابلس، شمالي الضفة، أُصيب شاب بشظايا رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي المدينة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأن طواقمها "تعاملت مع إصابة شاب (30 عاماً) بشظايا رصاص الاحتلال في الخاصرة، وجرى نقله إلى المستشفى".

واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في المخيم، حسب الشهود. واقتحمت قوات إسرائيلية معززة بجرافات، المنطقة الشرقية بنابلس، وفق شهود عيان.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة كفر قدوم شرقي المدينة، وأطلق الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلَّغ عن إصابات.

يأتي ذلك ضمن عملية عسكرية بدأها الجيش في عدة مدن ومخيمات شمالي الضفة، في 28 أغسطس/آب الماضي، ولا تزال متواصلة في مدينتي جنين وطولكرم ومخيميهما.

وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 691 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.