حضر الحفل القنصل العام التركي في بوسطن مراد أوغورلو أوغلو، ومسؤولة الملحق الثقافي والترويجي في نيويورك هلال ديميريل، ومسؤولو متحف بوسطن للفنون الجميلة.

وكانت القطعة الأثرية جرى تهريبها من منطقة "بين تبلار" في مانيسا إلى الولايات المتحدة عام 1982، وظلت معروضة في المتحف لسنوات.

وقالت ديميريل إن القلادة تتكون من خرز على شكل رمان مصنوعة من الذهب وأحجار العقيق، ويبلغ طولها نحو 20 سم. وأضافت: "يعود تاريخ القطعة إلى القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد، وتحمل السمات المميزة للفن الليدي".

وأشارت إلى أن عودة هذه القطعة الأثرية تعد خطوة مهمة سواء من حيث تقدم البحث الأثري أو حماية تراث تركيا الثقافي.

ونتيجة لدراسات طويلة ودقيقة، توصلت وزارة الثقافة والسياحة التركية إلى أن القلادة الذهبية تعود إلى منطقة المقبرة المعروفة باسم "بين تبلار" في مانيسا.