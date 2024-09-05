سياسة
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بعد تعذُّر إيصالها إلى غزة.. البنتاغون يسلم إسرائيل مساعدات إنسانية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس، أن المساعدات الإنسانية التي تعذر إيصالها إلى قطاع غزة، نُقلت من قبرص الرومية على متن سفينة الشحن MV Cape Trinity وجرى تسليمها للسلطات الإسرائيلية في ميناء أسدود.
بعد تعذُّر إيصالها إلى غزة.. البنتاغون يسلم إسرائيل مساعدات إنسانية
البنتاغون يعلن تسليمه إسرائيل مساعدات إنسانية بعد تعذُّر إيصالها إلى غزة / صورة: متداول
5 سبتمبر 2024

وأوضحت متحدثة البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن السفينة المذكورة أكملت تفريغ ما يقرب من 6 ملايين رطل (أكثر من 2721 طناً) من المساعدات الإنسانية في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأضافت متحدثة البنتاغون أنه مع المساعدات الأخيرة، تجاوزت كمية المساعدات الأمريكية المقدمة لسكان غزة عبر الممرات البحرية والجوية 17 ألفاً و236 طناً.

وأردفت: "يمثل هذا الجهد، أكبر حجم من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الجيش الأمريكي على الإطلاق في الشرق الأوسط". وأشارت المتحدثة إلى أن عمل الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، اكتمل تماماً.

يُذكر أن عمل الرصيف العائم الذي موّلته الولايات المتحدة بـ230 مليون دولار ونفّذه الجيش الأمريكي واجه صعوبات، وتعطَّل عدة مرات.

وأكدت منظمات دولية وجهات فلسطينية رسمية مراراً أن ما دخل عبره من مساعدات لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع المحاصَر منذ 9 أشهر.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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