سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا تسقط طائرات مسيّرة وصواريخ روسية وتؤكد نجاح عملية كورسك
قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت 27 من أصل 44 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخين في الهجوم.
أوكرانيا تسقط طائرات مسيّرة وصواريخ روسية وتؤكد نجاح عملية كورسك
قالت القوات الجوية الأوكرانية  إنها أسقطت 27 من أصل 44 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا  / صورة: AFP
6 سبتمبر 2024

وحول التوغل الأوكراني في منطقة كورسك جنوبي روسيا المستمر منذ الشهر الماضي، اعتبر قائد الجيش الأوكراني أمس الخميس أن التوغل "ناجح، وروسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام".

وتوغلت قوات أوكرانية الشهر الماضي في كورسك وتقول، إنها سيطرت على عشرات التجمعات السكانية. وفي الوقت نفسه، تقدمت قوات روسية ببطء على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وخاصة بالقرب من بلدة بوكروفسك.

وقال سيرسكي في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن التقدم الروسي توقف، وأضاف: "خلال الأيام الستة الماضية لم يتقدم العدو متراً واحداً باتجاه بوكروفسك بعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".

وأشار إلى أن عملية التوغل في كورسك "حسنت كثيراً الروح المعنوية ليس فقط للجيش، بل للشعب الأوكراني بأكمله".

مقابل ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الخميس، إن عملية كورسك فشلت في إبطاء تقدم موسكو في شرق أوكرانيا، في حين قال سيرسكي، إن الجيش الأوكراني لاحظ انخفاضاً في القصف وفي شدة القتال في شرق أوكرانيا.

وأضاف: "من المؤكد أن العدو ركز وحداته الأكثر تدريباً في منطقة بوكروفسك، لكننا سلبناهم القدرة على المناورة ونشر تعزيزاتهم من قطاعات أخرى"، لكن لفت إلى أن "قطاع بوكروفسك يظل الأكثر إشكالية لنا، بينما استقر الوضع في مناطق أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المصورة التي ينشرها كل مساء، إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في كورسك "ومع كل يوم من العملية نثبت للعالم أن روسيا يمكن أن تخسر هذه الحرب".

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us