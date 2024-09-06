وحول التوغل الأوكراني في منطقة كورسك جنوبي روسيا المستمر منذ الشهر الماضي، اعتبر قائد الجيش الأوكراني أمس الخميس أن التوغل "ناجح، وروسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام".

وتوغلت قوات أوكرانية الشهر الماضي في كورسك وتقول، إنها سيطرت على عشرات التجمعات السكانية. وفي الوقت نفسه، تقدمت قوات روسية ببطء على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وخاصة بالقرب من بلدة بوكروفسك.

وقال سيرسكي في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن التقدم الروسي توقف، وأضاف: "خلال الأيام الستة الماضية لم يتقدم العدو متراً واحداً باتجاه بوكروفسك بعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".

وأشار إلى أن عملية التوغل في كورسك "حسنت كثيراً الروح المعنوية ليس فقط للجيش، بل للشعب الأوكراني بأكمله".

مقابل ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الخميس، إن عملية كورسك فشلت في إبطاء تقدم موسكو في شرق أوكرانيا، في حين قال سيرسكي، إن الجيش الأوكراني لاحظ انخفاضاً في القصف وفي شدة القتال في شرق أوكرانيا.

وأضاف: "من المؤكد أن العدو ركز وحداته الأكثر تدريباً في منطقة بوكروفسك، لكننا سلبناهم القدرة على المناورة ونشر تعزيزاتهم من قطاعات أخرى"، لكن لفت إلى أن "قطاع بوكروفسك يظل الأكثر إشكالية لنا، بينما استقر الوضع في مناطق أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المصورة التي ينشرها كل مساء، إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في كورسك "ومع كل يوم من العملية نثبت للعالم أن روسيا يمكن أن تخسر هذه الحرب".

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.