واستشهد 8 فلسطينيين فجر الجمعة في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، استهدف منزلين في حي الزيتون وتل الهوى في غزة، وأشار المسعفون إلى وجود عدد من المفقودين تحت الركام في المنزل المستهدف.

وفي حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل وممتلكات المواطنين بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي، وفق شهود عيان. بينما كثفت المدفعية الإسرائيلية في المحافظة الوسطى قصفها المدفعي في مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وشمال النصيرات، بحسب الشهود.

نسف مبان

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير منازل في محيط "محور نيتساريم" جنوبي مدينة غزة، وسمع دوي الانفجارات في مدينة غزة والمحافظة الوسطى، وفق شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال نفذ كذلك عمليات نسف مبانٍ سكنية جنوب الكلية الجامعية جنوب غربي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، نسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية شمال غرب المدينة، بحسب الشهود.

كما أفاد الدفاع المدني بانتشال شهداء من تحت ركام منزل ومحاولات للوصول إلى آخرين مفقودين في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة للاحتلال استهدفت وسط المدينة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة في رفح جنوبي القطاع. وقصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

وحتى مساء الخميس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 21 مواطناً إثر غارات الاحتلال على أنحاء قطاع غزة. وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفاً و878 شهيداً، بينما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفاً و454 جريحاً أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما لا تزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

تطعيم 160 ألف طفل

في السياق، تمكنت الفرق الطبية من تطعيم 161188 طفلاً في اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال، وذلك في محافظات جنوبي القطاع، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في منشور على منصة إكس الجمعة، إن آلاف الأسر الفلسطينية توجهت إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات من الفرق الطبية التابعة للأونروا (جنوب القطاع)".

وذكرت أنه "جرى الوصول إلى أكثر من 160 ألف طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم (الخميس) ضد شلل الأطفال في المناطق الجنوبية من غزة". وتابعت: "اليوم سنواصل تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال".

والخميس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل وسط القطاع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.