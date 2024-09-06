وأشار آقيول في تصريحات على هامش معرض مصر الدولي للطيران أمس الخميس، إلى شعورهم بالفخر برؤية طائرة شركة "توساش" التركية "حُرجيت" تحلق في سماء مصر، لافتاً إلى أن "أسيلسان" توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر لهذه الطائرة وأمثالها من الطائرات المحلية.

وقال المدير العام لشركة "أسيلسان": "نحن هنا لعرض المستوى الذي وصلنا إليه في منتجاتنا على الشركاء الدوليين، ولأصحاب المصلحة في مصر، وعلى المهتمين في المنطقة".

وأضاف آقيول: "نحن هنا لفتح الباب أمام تعاون جديد وللإسهام في تعزيز هذا الجو الإيجابي في العلاقات التركية-المصرية من خلال فرص التعاون الجديدة التي سنبدؤها". وذكر أن المعرض قدم لهم فرصة لعرض نظام "القبة الفولاذية" على الساحة الدولية إلى جانب الحلول التي يقدمونها للمنصات الجوية.

وأوضح المتحدث أن القبة الفولاذية جمعت منتجات الشركات التركية من رادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، ومن أنظمة الوقاية من المسيَّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وأكد حرصهم على مشاركة نظام "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة، بعد إنجازها في تركيا. وأفاد بأن "أسيلسان" تمكنت من الصعود إلى المركز 42 في قائمة شركات صناعات الدفاع العالمية العام الماضي، وأنها واحدة من أسرع 10 شركات صناعة دفاعية نمواً في العالم.

وأقيم معرض مصر الدولي للطيران بمطار العلمين الدولي في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي"، و"توبيتاك ساغا" لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.