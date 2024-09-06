سياسة
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"دون تأخير".. الأمم المتحدة تدعو إلى إرسال قوة حفظ السلام في السودان
دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إرسال قوة لحفظ السلام في السودان لأجل حماية المدنيين، في ظل استمرار الحرب الدامية، منذ أكثر من عام.
"دون تأخير".. الأمم المتحدة تدعو إلى إرسال قوة حفظ السلام في السودان
سودانيون في مخيمات اللجوء هرباً من الحرب الدامية / صورة: AFP
6 سبتمبر 2024

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير استناداً إلى شهادات عشرات الناجين وأسرهم، إنّ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غير العسكرية "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوصت البعثة الأممية بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.

وبدوره، قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين"، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" غير العسكرية حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية، بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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