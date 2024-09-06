جاء ذلك خلال خطاب لترمب طرح فيه رؤيته الاقتصادية أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، وأورد ترمب بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بكاملها" في إدارته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ويخوض ترمب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج إلى حد كبير، للفوز بولاية ثانية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي تتولى حالياً منصب نائبة الرئيس.

وقال ترمب أمام "نادي نيويورك الاقتصادي"، إن هذه اللجنة ستضع خطة تحرّك "للقضاء تماماً على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر"، وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن توفّر "تريليونات وتريليونات الدولارات".

وقال في خطابه الذي انتقد فيه أيضاً استثمار إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في المناخ إنّه "بدلاً من مهاجمة صناعات المستقبل، سندعمها". واتهم أيضاً هاريس بالرغبة في تنفيذ "برنامج يساري متطرف" قال إنه يشكل "تهديداً أساسياً لازدهار كل أسرة أمريكية".

من جانبه، قال ماسك على منصته إكس، "أتطلع إلى خدمة أمريكا إذا سنحت لي الفرصة.. لا حاجة لا لمقابل مادي ولا منصب ولا تقدير". ولم تُكشف بعد الطريقة التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المطروحة.

وبينما أدلى ترمب بتصريحاته، وصلت هاريس إلى ولاية بنسلفانيا التي تؤدي دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تفيد تقارير بأنها ستمضي خمسة أيام استعداداً لمناظرتها مع ترمب.

ومن المقرر أن يتواجه ترمب وهاريس في أول مناظرة رئاسية بينهما في بنسلفانيا بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري. وستكون المناظرة أول اجتماع على الإطلاق بين هاريس وترمب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصرّ على أنّه جرى التلاعب بنتائج انتخابات 2020.