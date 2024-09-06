وأفادت مصادر في الاستخبارات التركية، أن قالن التقى الدبيبة، وعبد الله اللافي وموسى الكوني نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ومسؤولين في المجلس الأعلى للدولة، وبعض الوزراء ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، في العاصمة طرابلس.

وذكرت أنه خلال اللقاء جرت مناقشة التطورات السياسية والعسكرية والتأكيد على نهج تركيا تجاه استقرار ليبيا ووحدتها، ورغبة تركيا في تغلب ليبيا على الصراعات من خلال المصالحة الوطنية.

كما جرى طرح العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأحداث الجارية في غزة وتقييم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تأكيد ضرورة زيادة التعاون في المجالين السياسي والأمني، والعمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين.

من جانبها، ذكرت الحكومة الليبية في بيان، أن الدبيبة وقالن أكدا "ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية".

وتربط ليبيا وتركيا عديد الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي جرى توقيعها في عهد الدبيبة، وفي عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج (2016-2021).

وفي وقت سابق من الخميس، اجتمع قالن، ونائبه جمال الدين تشاليك، بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، وذلك "لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح المصدر أن الاجتماع ركز على "ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

وأكد المسؤولان الليبيان "أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة"، وشددا على أن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الليبيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة".

كما أشار اللافي والكوني، إلى "أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة".

ومنذ نحو 3 أعوام تعيش ليبيا أزمة سياسية خانقة متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة المعترف بها دولياً، ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدناً بالجنوب.

ولحل الأزمة تقود بعثة الأمم المتحدة في البلاد جهوداً بمساعدة المجتمع الدولي لإيصال ليبيا لانتخابات تجدد شرعية المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلاد.